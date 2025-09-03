Naslednjič v obliki festivala zanikovalcev genocida?

V nadaljevanju preberite:

Preživetje majhne države je vezano izključno na mednarodno ureditev, v kateri imajo osrednje mesto multilateralne konvencije in vladavina mednarodnega prava. Od priznanja Palestine so se ključni slovenski zunanjepolitični akterji poenotili v zagovarjanju pravičnosti in mednarodnega prava v mednarodnih odnosih. Ko najvišji predstavniki majhne države vneto zagovarjajo palestinsko državnost, palestinsko pravico do samoodločbe in rešitev z dvema državama, s tem le še dodatno utrjujejo temelje, na katerih je zgrajena slovenska državnost.