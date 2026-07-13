Naukov je že dovolj, treba bo kaj ukreniti

Pred novimi neurji se je tako rekoč nemogoče popolnoma zavarovati, kaže tudi junijski naravni napad na Komendo. Močan veter, izjemne količine padavin v kratkem času, čemur se poleti pogosteje pridruži še toča, povzročijo veliko škodo. Naukov je več. Najprej, sistemi pomoči takoj po katastrofi so postali zelo učinkoviti. Mogoče jih bo uspelo vključiti v programe dvojne rabe, sicer se jim bo v ozračju zmanjševanja podpore za nevladne organizacije slabo pisalo. Drugi nauki so še bolj črni. Sanacije po katastrofah veliko stanejo. Država bo težko financirala vse, nekaj bo treba storiti tudi z zavarovalnimi premijami in verjetno tudi s kakšnim namenskim skladom. Tudi zato, ker sanacija ne more več biti le vrnitev v prejšnje stanje. Odpornost bo treba povečati, zlasti ob boljšem poznavanju in ...