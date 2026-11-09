Ne hecajmo se

»A me hecate?« je Aleksander Mervar, direktor Elesa, odgovoril na prošnjo na okrogli mizi Delove konference o energetiki, naj debato zaključi s čim pozitivnim, potem ko je ta minila v znamenju opozoril o visokih cenah energentov, dolgotrajnih postopkih umeščanja energetskih objektov v prostor, nestabilnih regulatornih razmerah in pomanjkanju dolgoročne strategije. Ne morem biti optimist, če se bomo obnašali tako, kot smo se doslej, je dejal in opozoril na dolgotrajne postopke pri energetskih projektih. To ravnanje oriše primer hidroelektrarne Mokrice. Letos je 20 let od začetka njenega umeščanja v prostor. Ni nujno, da bo elektrarna ob 30. obletnici delovala. A brez heca lahko danes vendarle prenesemo pozitivno energetsko novico – naftni derivati se bodo jutri predvidoma opazno pocenili. ...