Ne mislite, da se vam to ne more zgoditi

V minulih dveh dneh sta – po vrnitvi šolarjev, poslovnežev in spletnih goljufov v redni življenjski ritem – bila organizirana dva dogodka, namenjena precej različnim javnostim. Prvi, seminar o spletnih nevarnostih za računovodstva podjetij v organizaciji Si-certa in policije, je nagovarjal gospodarstvo. Drugega, konferenco za šolnike, je ustvarila korporacija, ki izvaja svojo družbeno odgovornost kot odgovor na spletne izzive za otroke in najstnike. Pritisk digitalnega sveta na mlajše je povsem drugačen kot pritisk tega na odrasle.

Obema dogodkoma sta skupna načeta varnost ter nasilje nad posameznikom ali denarnico, ki v digitalnem svetu sega do roba in čez. Najstniki se najbolj bojijo, da bi kdo zlorabil njihovo identiteto ali fotografije. Iz policijskih ust pa smo slišali navedbo, da je bil vsak otrok v Sloveniji, ki ima dostop do spleta, žrtev ene izmed spolnih zlorab ali nasilja. Podatek je resno polemičen, izraža ga tudi pesimistično-realističen vpogled vodje oddelka za mladoletniško kriminaliteto, ki ni iz trte izvit.

Najstniško trpinčenje na spletu se širi hitreje kot kadarkoli prej.

Misel, da so bili vsi naši otroci žrtev nasilja in neželenega spolnega nadlegovanja, ni tako neverjetna, ko pomislimo na nasilje v sodobni družbi in spletu. Nasilje se je prebilo v množično kulturo, šport in vsakdanjo komunikacijo, ki jo mladi spremljajo na internetu. Če odrasli žalitev na družbenih omrežjih ne jemljejo pretirano tragično, pa drugače trpijo srca mladih digitalnih domorodcev. V primerjavi z resničnim svetom se najstniško trpinčenje na spletu širi hitreje in globlje kot kadarkoli prej. Predvsem pa ga ni nikoli konec, saj ostane objavljeno. Splet prenese in prenaša neskončno več žalitev in laži kot papir.

Starejše pa je od letošnjega napredka umetne inteligence, ki govori slovensko vse bolje in tekoče, lahko vse bolj strah pred spletnimi goljufijami celo na delovnem mestu. Dokazano zadostuje že zamenjava ene same črke v elektronskem naslovu. »Podoživljam leto 2019, ko se mi je kot računovodji vse to zgodilo. Ni bilo tako srečnega konca. Pol leta sem se bojevala z dokazovanjem in iskanjem odgovora, kako se je to zgodilo,« je na Si-certovem seminarju povedala ena izmed udeleženk, ki je zaključila s svarilom: »Ne mislite, da se vam to ne more zgoditi.«