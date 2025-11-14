Ne plačujemo davkov za izgovore

Napad na voznika mestnega avtobusa v središču Ljubljane je obiskovalce Bavarskega dvora spomnil, kako neprijeten je za običajnega uporabnika mestnih ulic lahko ta osrednji del mesta. Tako je že dolgo.

Na večer napada sem prisluškoval pogovoru štirih mladih deklet za sosednjo mizo, ki so se pridušala, da se Bavarskemu dvoru izognejo, če se le da. Naštevale so znance in znanke, ki so med čakanjem na avtobus doživeli takšno ali drugačno neprijetnost, od vsiljivega beračenja, otipavanja in vse do poskusov fizičnega napada.

Tragično je, da se voznik, ki je zjutraj od doma odšel s svojim delom služit za preživetje svoje družine, zdaj bori za življenje. Njemu in njegovim bližnjim želimo hitro okrevanje. Populistično jahanje na valu nestrpnosti, ki ga med politiki radi uporabljajo najslabši med najslabšimi, je spet trčilo v zid realnosti. Storilec ni priseljenec, žrtev morda je ali pa ni, to ni pomembno.