Ko prebiram novo knjigo nigerijske pisateljice, ko poslušam mongolsko rok skupino The Hu, ko gledam film Zbogom, sin moj kitajskega režiserjain ko se naslajam nad slikami novega tokijskega stadiona, ki ga je projektiral, mi v glaviprepeva svojo večno uspešnico Ne potrebujemo novega heroja.Pravzaprav ne potrebujemo novega vladarja sveta, kajti takšen, kot je danes, je naš planet čudovito pisan. Vse to so heroji našega časa, ki nas obsipavajo z darili svoje genialnosti in neobrzdane nadarjenosti. Zakaj naj bi nam bila bolj kot kdaj prej potrebna nekakšna velika sila, ki nam bo kakor koli že odrejala sistem vrednot, okvire politične korektnosti in raven ideološke zavesti?A ne glede na to, ali potrebujemo novega voditelja ali ne, kandidati že trkajo na vrata, podirajo ograje naših dvorišč in se nam vsiljujejo kot varuhi zemlje in neba. Geopolitična arena očitno ne more brez alfa moči, ki želi prevladati. V miselnosti imperijev se vse od rimskega cesarstva ni nič spremenilo. In tako Amerika svoje tekmece izziva na dvoboj. Kitajska se vsiljuje morjem okoli sebe, tako da je le še vprašanje časa, kdaj se bosta stari in novi hegemon neposredno spopadla.A v 21. stoletju in zlasti v njegovem tretjem desetletju bo vladal um. Tehnologija. Veliki izum. Na kratko povedano, vse tisto, kar bo vsem ljudem po vsem svetu na isti način spremenilo življenje. Novi heroji se imenujejo Apple, Tesla ali Huawei, mi pa od njih pričakujemo, da bodo zgoraj omenjenim pomagali ustvarjati še veličastnejša dela. Problem z vladavino tehnologije pa je v tem, da bi se lahko družbe po vseh celinah še bolj razslojile, da bi se lahko še povečalo število tistih, ki od tega novega obdobja ne bodo imeli koristi, kar pomeni, da bi se svet lahko še bolj boleče delil na bogate, ki postajajo še bogatejši, in siromašne, ki tonejo v še bolj brezupno revščino. Kako torej zagotoviti, da bo digitalna revolucija zajela vse?To je ena najpomembnejših nalog tega desetletja. Ne potrebujemo novega heroja. Ne potrebujemo nove globalne velike sile. Potrebujemo pesem, roman in film, v katerih bodo imeli vsi ljudje enako možnost postati voditelji v tistem, kar počnejo. Potrebujemo naravno inteligenco. In ta naj nato pošlje robote na Mars.