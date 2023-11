Ne upravičujmo nasilja z ljubosumjem in polno steklenico

V nadaljevanju preberite:

Direktor Psihiatrične klinike v Ljubljani Bojan Zalar je junija žrtve spolnega nasilja »klofnil« z izjavo o tem, da dvomi o resničnosti njihovih prijav. Dejstvo – v zadnjih desetih letih ni bila podana nobena prijava zoper krivo ovadbo spolnega nasilja. Zalar se je opravičil, a ostal na položaju. Plakat smo morali umakniti, naše klime pa ostajajo – tako se pri enem od podjetij oglašujejo po tem, ko je bil del javnosti ogorčen zaradi seksističnih plakatov o »popolni klimi«, ki da je takšna kot popolna snaha – lepa, tiha in ubogljiva.

Po ostrem odzivu so se opravičili, oglas umaknili in zapisali, »da vsak od nas nosi svoj unikatni nahrbtnik izkušenj in perspektiv, kar ustvarjanje oglasov, ki zadovoljijo vse, postavlja pred zahteven izziv«. Raje kot v trezen (daljši) premislek so se usmerili v pospeševanje prodaje z do žensk poniževalnim oglasom, a ni jih bilo malo, ki bi se jim zdelo tovrstno oglaševanje smešno in izvirno.