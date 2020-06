Ne zakon, globoka država

Nedeljski pogovor z ženo predsednika vlade Urško Bačovnik Janša na nacionalni televiziji je padel v sila nesrečen čas in nadvse čudne okoliščine. Uredniki so ga verjetno odobrili, če ne kar naročili v času, ko je premier Janez Janša na povsem nespodoben način začel nagovarjati politično javnost k neplačevanju naročnine za televizijsko-radijski program. V resnici v tej zvezi ni bil nespodoben le Janša, nespodoben, celo nedopusten, je bil posledično tudi sam intervju in novinar Jože Možina, ki ga je opravil tako, kot ga je. Glede upravičenosti tega intervjuja bi se mnenja sicer lahko razlikovala. Izgrajevanje ...