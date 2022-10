Nebo nad Ukrajino

V današnji Temi dneva preberite:

Putinovi napadi na civilne cilje v ukrajinskih mestih in žuganje z uporabo jedrskega orožja sta novi razsežnosti vojne v Ukrajini. V obeh se zrcali vse večja nemoč Rusije po zadnjih porazih na bojišču in po vse večji izolaciji v svetu. Dokler ne bo ustavljena na bojišču, bo Zahod moral ukrajinsko armado preskrbovati z orožjem in strelivom. Čeprav v sedanjih razmerah Ukrajina še ne more imeti realistične perspektive članstva v Natu, bo Kijev po koncu vojne potreboval nedvoumna in trdna varnostna jamstva Zahoda, s katerimi bo lahko uspešno odvračala morebitno prihodnjo rusko agresijo.