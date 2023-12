Nedosegljiv ideal obdelovanja lastnega vrta

V nadaljevanju preberite:

Svet postaja vse bolj konflikten in konfuzen, vzrok pa je morda v tem, da ljudje še vedno ne znajo prisluhniti Voltairu in njegovemu nauku iz dela Kandid ali optimizem, da je morda najboljša rešitev za vse probleme v obdelovanju lastnega vrta. Težko se je izogniti vtisu, da si mnogi v popolni brezidejnosti nadvse želijo tujih vrtov, pa čeprav so njihovi povsem zaraščeni s plevelom. Voltaire je zapisal, da se je lotil svojega satiričnega romana Kandid ali optimizem, da bi »zabaval malo število pametnih ljudi«. Očitno se število pametnih ljudi, vsaj tistih, ki so na vplivnih položajih, v vsem tem času ni kaj prida povečalo, prav nasprotno, iz dneva v dan smo na svetovni – in tudi domači – politični sceni priča vzponu nenavadnih, neredko prav bizarnih samooklicanih političnih mesij.