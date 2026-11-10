Nelagoden spomin ne odžene želje po denarju

V Celju se je začel drugi mednarodni sejem obrambne industrije SIDEC 2026. V treh dneh se bo predstavilo več kot 200 razstavljavcev iz 24 držav. Tehnološki razvoj obrambne industrije poskuša slediti hitrim spremembam na sodobnem bojišču, predvsem tistem v Ukrajini. To pa je lahko poslovna priložnost tudi za slovenska podjetja, ki ponujajo dobre nišne rešitve, je ob odprtju sejma dejal obrambni minister Valentin Hajdinjak. Tudi tokrat so pred vhodom na sejmišče protestniki izrazili podporo Palestincem in opozorili, da sta med udeleženci sejma tudi izraelski državni podjetji Rafael in Israel Aerospace Industries. Ti dve podjetji je Amnesty International v svojem poročilu septembra lani uvrstil med 15 podjetij, ki prispevajo k izraelski nezakoniti okupaciji, genocidu in drugim mednarodnim ...