Nelagodje v Natu

Vsaj generalni sekretar Nata Mark Rutte je bil po vrhu v Ankari lahko zadovoljen. Čeprav Donald Trump pred prihodom v Turčijo spet ni varčeval s kritikami evropskih zaveznic, je na koncu vendarle prevladal duh enotnosti v zavezništvu, ki je v 77-letni zgodovini prestalo že številne krize.

Velik del slovenske politike je zaveze v Natu dolgo obravnaval neresno, slabše kot nujno zlo. Tudi glas in vpliv nasprotnikov Nata sta nenavadno močna. Premiera Janeza Janšo čakata obnova verodostojnosti in izpolnjevanje sprejetih zavez, tudi vzpostavitev zmogljivosti za skupno obrambo s srednjo bojno bataljonsko skupino.