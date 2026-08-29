Nemški jamrači z zahoda in vzhoda

Nemčija je znova razdeljena. Zahod vzhodu ponovno očita jamranje in nehvaležnost, a tokrat so šli še korak dlje. Tokrat vzhodu zaradi napačnih volilnih preferenc - v Saški-Anhaltu se velika zmaga obeta skrajno desni Alternatici za Nemčijo -, žugajo kar z odvzemom financiranja. Komentatorji in politiki z vseh strani so se vrgli v kazanje s prstom. Morda so na zahodu nervozni tudi zato, ker je propadanje avtomobilske industrije načelo njihovo samozavest. In morda bodo ob deindustrializaciji, ki poteka, doživeli kanček tistega, kar je vzhod doživel ob združitvi. Namreč, občutek zvezanih rok, ko niti vlečejo nekje drugje. Tokrat na Kitajskem.