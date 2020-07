Nemški ne premogu

Zdaj je zapečateno tudi z zakonom. Nemčija bo do leta 2038 ugasnila vse svoje termoelektrarne, ki jih poganja premog, in z njimi vred tudi premogovnike. Davkoplačevalce bo to stalo najmanj 45 milijard evrov, končni račun pa bo de facto še višji, saj bo morala država do takrat dograditi ne le obnovljive vire energije, ampak tudi prenosno omrežje. Večina električne energije iz obnovljivih virov energije nastaja na severnih obalah, največji porabniki pa so na jugu države. Tako gradnja prenosnega omrežja kot vetrnih in sončnih elektrarn pa se je v zadnjem obdobju upočasnila.Vzrok: odpor lokalnega prebivalstva do gradnje novih ...