Nemški scenarij s slovenskimi pomanjkljivostmi

Nemčija, po kateri se zgledujemo pri uvajanju mobilne aplikacije za sledenje stikom, zakonske podlage za njeno delovanje nima. Je prostovoljna. Enako je tudi v drugih državah Evropske unije, ki so jo uvedle, razen na Poljskem.A vrh slovenske vlade namerava iz nemškega scenarija, kjer je bila mobilna aplikacija dobro sprejeta – v tednu dni od zagona si jo je preneslo od 13 do 15 odstotkov Nemcev –, vzeti le aplikacijo, ne pa tudi prostovoljnosti in transparentnosti. Besedilo zakonske podlage, ki določa obveznost v primeru okužbe s koronavirusom oziroma odrejene karantene, je nastajalo v ozkem krogu, ki ni omogočalo javne diskusije o ...