Neprekinjeni krog kadrovskih menjav

Aprila letos je minilo 12 let od ustanovitve Slovenskega državnega holdinga (SDH). Eden ključnih ciljev oblikovanja te ustanove je bila zagotovitev profesionalnega korporativnega upravljanja v družbah v državni lasti, ki bi bilo neodvisno od vsakokratne oblasti. Povedano drugače, SDH naj bi bil nekakšna tamponska cona, da vsakokratna oblast ne bi mogla več neposredno posegati v državne družbe.

Samo upravljanje se je v vseh teh letih gotovo izboljšalo, kar kažejo tudi rezultati. Knjigovodska vrednost družb znaša 14 milijard evrov, donos na kapital je v zadnjih letih presegel ciljnih osem odstotkov (lani 8,9 odstotka), državno premoženje državi prinese okoli pol milijarde evrov dividend na leto.