Ko dom postane naložba in bivanje privilegij

Čeprav po vsej Evropski uniji primanjkuje dostopnih stanovanj, je Slovenija pod povprečjem in na repu. Primanjkuje tako stanovanj za nakup kakor javnih najemnih stanovanj, socialnih in tistih za srednji sloj. Cene stanovanj in najemnin tako rastejo v nebo, in to ne le v prestolnici, kjer se kvadrat prodaja že po 10.000 €, ampak celo v manjših mestih, kjer so bile cene doslej bolj razumne. Prejšnja vlada je sicer zagnala cikel gradnje najemnih stanovanj, a teh je premalo, da bi to lahko v kratkem prineslo preobrat na trgu. Nova vlada zdaj napoveduje nov 10-letni stanovanjski program. S tem spodbude za aktivacijo uporabe obstoječega stanovanjskega fonda in praznih stanovanj, zagotavljanje zemljišč, izboljšanje dostopa do financiranja ter hitrejše izvajanje stanovanjskih projektov. Pri tem ...