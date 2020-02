Nepresenetljiva anomalija

»S slovesnim dogodkom gre za gesto države do kulture. Včasih je 8. februar čas za kritiko, a ne pozabimo – praznik je.« Tako je v enem stavku pred dvema letoma bistvo 8. februarja presvetlil takratni minister za kulturo, pisatelj Tone Peršak. Prvič smo »kulturni praznik slovenskega naroda« sicer praznovali 8. februarja 1946 v ljubljanski Drami, na proslavi je Prešernove Sonete nesreče recitiral Oton Župančič.Nagrade s pesnikovim imenom so prvič podelili leto pozneje, lahko bi rekli nelegalno, saj je tako ime nagrade kot potencialne dobitnike določil šele zakon, sprejet osem let pozneje. Najprej so bile namenjene ...