Nerazumno nasprotovanje učenju slovenščine

V srednje velikem slovenskem mestu je bila v času nekdanje Jugoslavije ena največjih vojašnic v Republiki Sloveniji. To je seveda pomenilo, da se je v ta kraj v tistem času priselilo in v njem živelo tudi veliko prebivalcev iz drugih republik nekdanje skupne države. V enem od naselij so zrasli celo tako imenovani oficirski bloki, čeprav ni šlo le za vojaški kader. A čeprav je šlo za veliko družin, ki so prihajale iz drugega jezikovnega in tudi kulturnega območja, v tem mestu nikoli ni bilo etičnih napetosti. Štajerski domačini in prišleki so mirno sobivali.