Neslutene posledice Turingije

Zanke, v katere sta se ujeli predvsem CDU in FDP z volilno sramoto v Turingiji, se kar množijo. Potem ko je (ne)načrtovani razplet volitev deželnega predsednika s pomočjo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) odrezal že tri politične glave, je zdaj na vrsti preštevanje znotraj strank ter na ravni med zveznim in deželnimi vodstvi. Ni izključeno, da ne bo letela še kakšna glava.



Turingija je povzročila izjemen požar in išče odgovore na številna vprašanja. Velika koalicija je spet zagotovila, da za CDU, CSU in SPD sodelovanje z AfD ni sprejemljivo in da si v Turingiji čim prej želijo na nove volitve.



A dileme ostajajo. Kaj natančno je vodilo v polomijo v Turingiji, ki je dodobra pretresla celotno nemško politiko? Je za to kriva politika CDU, po kateri je nesprejemljivo tako sodelovanje z AfD kot tudi z Levico? Pri čemer se je taka politika za še posebno nesrečno izkazala v primeru Boda Ramelowa, ki bi mu težko očitali radikalne leve ideje. Težko je verjeti, da poslanci CDU v Turingiji niso slutili, kakšen bo odziv na terenu ali v Berlinu.



Panika v centrali je bila očitna. Turinški požar lahko zelo načne podporo stranke med volivci in povzroči trenje tudi med Berlinom in deželami. Z današnjega vidika deželni poslanci CDU delujejo kot nepremišljeni pobalini, ki so bili v imenu kazanja mišic pri imenovanju novega deželnega predsednika pripravljeni žrtvovati tudi položaj stranke na zvezni ravni. In ta je za kanclerko Angelo Merkel in predsednico CDU Annegret Kramp-Karrenbauer precej pomembnejši kot, tako kažejo prve javnomnenjske raziskave, izjemen padec podpore CDU v Turingiji.



Težko je reči, ali je turinški požar že pod nadzorom ali pa se bo ta šele dobro razplamtel. V FDP, ki je vrgla prvo gorečo vžigalico s kandidaturo nesrečnega Thomasa Kemmericha, vztrajajo pri nevtralnem kandidatu. Rdeče-rdeče-zelena koalicija vztraja pri Ramelowu. Omehčati bi se torej moralo nekaj poslancev CDU. A kaj se bo zgodilo, če se bo AfD le zato, da bi drugim strankam prisolila zaušnico, odločila podpreti Ramelowa? Bo Ramelow odstopil, ker bo na oblast prišel z glasovi AfD?

Resnično, turinške zanke so iz dneva v dan zapletenejše.