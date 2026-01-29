Nesreče v gorah: kam je šel naš samoohranitveni nagon

Slovenske gore absolutno niso (modna) steza, a se žal še posebno tujci tega redko zavedajo. Iskati en sam vzrok za lansko črno statistiko smrtnih primerov v naših hribih bi bila napaka. Umrlo je 50 ljudi, od tega 15 tujih državljanov. Najpogostejši vzrok za nesrečo je bil zdrs, sledijo nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo. Gorski reševalci že leta opozarjajo, naj v gore odhajamo dobro pripravljeni oziroma opremljeni, in marsikdo jih posluša.

Potem pa pride drugi del zgodbe, ko se na facebooku ali instagramu pojavi krasna fotografija s soncem ožarjenih Krna in Mangarta. Kot bi ne imel v glavi prav nič, se človek sredi poletne pripeke zažene v hrib z malim nahrbtnikom in v zlizanih copatih. Če osvaja vrh konec oktobra, si morda celo obleče vetrovko.