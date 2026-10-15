Nevarno Janševo vprašanje o tem, kje je meja naše solidarnosti

Naše potrebe, želje, pričakovanja so namreč zelo različni, vsak k družbi in njenemu obstoju prispeva po svoje. Četudi si (kdaj) tega morda ne želi. Sama bi z veseljem še naprej plačevala RTV-prispevek, bi pa (morda) ob zadostni provokaciji potegnila črto kje drugje. Ker namreč pričakujem, da me bo Janez Janša še naprej spraševal, koliko želim prispevati k blaginji celotne družbe.

Če nas je torej Janez Janša v nedeljo vprašal, ali jo želimo še naprej finančno podpirati, nas bo jutri morda vprašal, ali se nam zdi potreben obstoj SNG Drama. Pojutrišnjem bi lahko prišel na vrsto nogometni stadion, ki potrebuje novo zelenico, pod premierjem kakšne druge barve in okusa bodo v negotovost postavljeni prispevki duhovnikov.