Nevarnosti globalnega taljenja

Borci za ohranjanje narave trdijo, da še ni bilo tako velikega onesnaženja narave v tistih ledeno mrzlih koncih sveta, kakor ga je konec prejšnjega meseca povzročilo razlitje okoli 21.000 ton oziroma približno 350 železniških cistern dizelskega goriva v termoelektrarni blizu ruskega mesta Norilsk, ki leži nad severnim tečajnikom. Čeprav je tokrat izteklo manj nafte, so v ruski podružnici mednarodne organizacije Greenpeace nesrečo primerjali z razvpitim razdejanjem, ki ga je leta 1989 ob obalah Aljaske povzročil tanker Exxon Valdez.Konec prejšnjega tedna so sporočili, da so nesrečo »zajezili«, a tega, kaj z zajetim gorivom ...