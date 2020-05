Neznanke pred odprtjem šol

Več sto tisoč ljudi je ves teden čakalo na odgovore ministrstva za izobraževanje, kakšen bo 18. maj. Nekateri starši so morali vrtce in šole že obvestiti, ali bo njihov otrok 18. maja prišel. Odločiti so se morali, ne da bi vedeli, koliko otrok bo v vrtčevski skupini, kako bodo prihajali v vrtec, vedeli niso ničesar.



Ministrica bo pred javnost stopila prihodnji teden, ravnatelji so okrožnico ministrstva dobili sinoči. Prvi odzivi so, da je neznank preveč in da so navodila neživljenjska. Kako bodo otrokom, ne le tistim v prvih razredih, onemogočili, da bi si skočili v objem, saj se niso videli dva meseca, verjetno ni jasno nikomur. Mlajši bodo verjetno želeli objeti tudi učiteljico.



Večina šol bo ta konec tedna ugotavljala, koliko otrok se bo vrnilo, nekateri zaradi zdravstvenega stanja v šolo ne morejo oziroma jim je odsvetovano. Enako velja za zaposlene, ki so sami v rizičnih skupinah. Kaj se bo zgodilo, če bo kadra premalo, ni znano.



Večina učiteljev je v zadnjih tednih šole na daljavo dokazala, da so kos tudi največjim izzivom. Zdaj so pred še večjim. Ne le da bodo morali v razredih delati z otroki, mnoge bo čakalo še delo na daljavo s tistimi, ki bodo ostali doma. Nekateri morajo opraviti tudi številna ocenjevanja na daljavo. Dela je zelo veliko, sindikat bo upravičeno vztrajal pri plačilu dodatnih obremenitev.



Že zdaj vemo, da bo tudi novo šolsko leto pod vplivom koronavirusa, zato ni nepomembno, kako se bo zaključilo sedanje. Morda pa je to tudi priložnost za razmislek o šoli sami. Da se otroci lahko veliko naučijo tudi na prostem, kjer dreves in trave ni treba razkuževati, prostora pa je tudi dovolj.