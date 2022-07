Neznosnost vladanja

Iz vlade sporočajo, da prioritetno rešujejo problematiko energetske in prehranske draginje, a ljudstvo zadeve očitno vidi drugače. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z živili se je namreč maja v primerjavi z majem lani znižal. Resda padec (še?) ni bil velik, a vendarle je ob ugodnih gospodarskih gibanjih in zgodovinsko nizki brezposelnosti skrajno nenavadno, da se je sploh zgodil.

Kolumnist Mladine Vlado Miheljak je spomnil na krilatico, da »oblast kvari, absolutna oblast pa kvari absolutno«, in ocenil, da se v teh kratkih tednih po oblikovanju vlade Roberta Goloba kvari prepričljivo. Predvsem pa presenetljivo zelo hitro.

Čeprav politiki trdijo, da so edina prava anketa volitve, ni odveč strah, kakšen bo odgovor na padanje javnomnenjske podpore. Da se ta dogaja, je jasno – doživeli smo prvi hladen tuš povolilne streznitve. Mediji postajajo kritični, javnomnenjske ankete so pokazale na padec priljubljenosti premiera, podpora njegovi predsedniški kandidatki je razmeroma slaba. In ne le to. Poslabšala se je tudi ocena vlade in državnega zbora. Delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot zelo negativno, se je v mesecu dni povečal za skoraj 70 odstotkov, več kot polovica anketiranih ga ocenjuje negativno in zelo negativno.

Javnost pričakuje predvsem premišljene ukrepe, ki bi zmanjšali skrbi. Da ne bo treba varčevati tudi pri hrani.

Pričakovanja javnosti so bila očitno velika, vlada pa je od prevzema oblasti predvsem prioritetno brezkompromisno kadrovala. Res je, da niti ne toliko politično, pač pa je zajemala predvsem iz bazena interesnega kroga ljudi, ki obkrožajo Goloba, in pri tem njegovi koalicijski partnerici nista bistveno participirali. K temu niti nista bili pripuščeni. To iskreno priznava Tanja Fajon, češ da jih v Gibanju Svoboda pogosto spomnijo na realnost, da imajo v parlamentu 41 poslancev, SD pa le sedem. Pri Levici, ki ji ankete že štiri mesece kažejo precej manj podpore kot pred volitvami, pa se zdi, da se prepušča konformizmu.

Vladati ni enostavno, sploh pa ne v časih, ki prihajajo, saj naj bi bil zimski šok precej hujši, kot je bil covid. Javnost pričakuje predvsem premišljene strateške ukrepe, ki bi zmanjšali skrbi, da ne bo treba v prihodnjih mesecih varčevati tudi pri hrani.