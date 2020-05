Nežnosti lažnih prerokov

FOTO: Jure Eržen/Delo

Pandemije ne vplivajo dobro na človeško samozavest. V zdravih časih si še lahko nekako predstavljamo, da smo nesporni gospodarji nad vso živo in neživo naravo – zares, da smo krona stvarstva.Le da potem narava nad nas pošlje drobcene kronice, ki so velike okoli 50 nanometrov, in majčkeni skupki beljakovin in genskega materiala povsem iztirijo naše življenje. To je travmatično tudi brez telesnega trpljenja in pogoste smrti, ki jo covid-19 prinese okuženim. Veliko stisko čutijo tudi tisti, ki ostanejo zdravi. In takšne stiske se v družbi širijo veliko dlje kot sam izbruh virusne okužbe.To so časi, ko radi poosebljamo. Bijemo »vojno z virusom«, kot da bi šlo za človeškega sovražnika. Objokujemo naše ravnanje z okoljem, saj bi imeli virusi manj priložnosti, da preskočijo med vrstami in začnejo napadati tudi nas, če se mi ne bi toliko zajedali v življenjski prostor divjih živali.Kot da bi se nam narava maščevala, nam dajala še zadnja resna opozorila, se branila pred ljudmi – spet, poosebljam. Veliko lažje nam je, če se pretvarjamo, da se narava in/ali virus vedeta kot zloben človek. Kar seveda ni dovolj. Potrebujemo tudi zlobne ljudi, ki jim lahko pripišemo krivdo. Tudi to je del človeške narave.Iskanje krivcev tudi tokrat poteka vse od prvih dni pandemije in bo potekalo desetletja po koncu še zadnjih valov okužb. Kdo je kriv, da je bilo v zdravstvu premalo zaščitne opreme? Kdo se je prepozno odzval? Kdo je koval »vojne dobičke«? Kdo je lagal in zavajal? Je kdo koga namerno okužil? Je virus kdo izdelal in spustil? Ker nosijo ta vprašanja vsaj politične in geopolitične, verjetno tudi kazenske in odškodninske posledice, bomo odgovore nanje res iskali.Ne gre drugače, k temu nas bodo silile družbene ureditve, ki smo si jih že pred časom ustvarili. Od geopolitičnega rivalstva med ZDA in Kitajsko do logike volilnih in pravnih sistemov v državah EU. Veliko bo strateških razmislekov. Ampak vendarle bodo vsi tudi izraz ranjenega ponosa človeštva kot živalske vrste.Iz iste užaljenosti se napaja še ena vrsta vprašanj. Je kdo vedel vnaprej? Je kdo predvidel? Je kdo prerokoval? Morda imajo nekateri ljudje nadčloveške sposobnosti vpogleda v prihodnost, tudi če smo se ljudje kot vrsta izkazali za občutljive za covid-19. Tudi to je drobna uteha v času pandemij. Črna smrt, ki je izbruhnila leta 1347, je denimo povečala zanimanje za astrologijo.Kako pa ne, če so lahko pozorni zvezdogledi že dve leti poprej opazili redko sovpadanje Saturna, Marsa in Jupitra v ozvezdju Vodnarja. To je potrdila tudi uradna preiskovalna komisija izvedencev pariške medicinske fakultete, ki je svoje zaključno poročilo slovesno predložila francoskemu kralju Filipu VI. oktobra 1348 (mimogrede, epidemije nato še dve leti ni bilo konec).Današnje iskanje prerokov ni nič manj intenzivno. Mnogim se to zdi norost, ampak v ozadju tudi te norosti je metoda. Kot se spodobi za vsako raziskavo, so najprej pregledali baze podatkov. Januarja so se tako po družbenih omrežjih razširila sporočila, da je covid-19 napovedal že sloviti Nostradamus (1503–1566). Njegovi verzi so namreč tako neoprijemljivi, da se lahko vsaka doba v njih prepozna.A je bil tokrat spomin še preveč svež na čase, ko naj bi iste vrstice zanesljivo napovedale tudi epidemijo sarsa leta 2003. Iskanje se je zato nadaljevalo. Nekdanja zaupnica bolgarske Babe Vange (1911–1996) se je nenadoma spomnila, da jo je slepa prerokinja svarila pred »korono« – le da opozorila takrat ni razumela in je pozabila nanj. A žal je takšno pričevanje preslab dokaz, torej dalje.Ameriška jasnovidka Sylvia Browne (1936–2013) je veliko boljša kandidatka. V knjigi iz leta 2008 je namreč za leto 2020 napovedala izbruh smrtonosne, »pljučnici podobne« bolezni, proti kateri ne bo pomoči, a ki bo tako nenadoma izginila, kot se je pojavila. A kaj ko je gospa Browne že v času življenja slovela po nezanesljivih napovedih, tako da ji v času covida ni pomagala niti promocija Kim Kardashian West. Pa tudi za novi virus se je pokazalo, da napada še marsikaj drugega v človeškem telesu kot zgolj pljuča. In tako se iskanje kovirusnih prerokov nadaljuje.Za to čast se potegujejo številni. Ameriški pastor David Wilkerson (1931–2011) je denimo že leta 1986 svaril, da bo New York opustošila novodobna kuga. Wilkersonovi sledilci so sicer že večkrat poprej razglasili, da se je ta prerokba uresničila. Naprej, torej, iz istega razloga kot pri Nostradamusu. Zimbabvejski prerok Emmanuel Makandiwa je smrtonosno epidemijo napovedal že leta 2015. Južnoafriški prerok Mboro (na osebnih dokumentih Paseka Motsoeneng) trdi, da je bolezen napovedal že lani.Iskanje kovirusnih prerokov in jasnovidcev še poteka. Kljub večmesečnemu presojanju podatkov je jasno samo to, da so dokazljive napovedi presplošne, natančne napovedi pa premalo dokazljive, da bi prepričale. A vseeno to ne pomeni, da so iskalci prerokov vrgli svoj čas stran. Iskanje jim je pomagalo prestati najhujši udarec, ki ga lahko narava zada človeškemu ponosu.***Jure Stojan je partner ter direktor raziskav in razvoja, Inštitut za strateške rešitve