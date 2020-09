Ni kruha za šport ... ker šport je zgolj igra, zato za lastno zabavo, oboževanje množic, prepoznavnost Slovenije in morebitni zaslužek poskrbite kar sami. Tako bi lahko enostavno opisali odnos slovenske politike do športa, ko gre za dejanski učinek, s katerim oblastniki podpirajo razvoj športa in s tem krepijo zdravje, razpoloženje in učinkovitost svojih državljanov.Logično; če se ne moremo pohvaliti s pretirano razvito politično kulturo, je od vsake nove garniture izvoljencev ljudstva težko pričakovati, da bi sistemsko uredila delovanje športa v deželi nadpovprečno nadarjenih in uspešnih športnikov. Vsa čast izjemam, ...