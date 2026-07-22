Ni meduz, so pa druge vrste »morski psi«

To poletje v našem morju (še) ni meduz, (še) ni rebrač, celo morskih psov še ni. V takih časih pridejo prav križarke, jahte in druge »pošasti«, ki načenjajo našo morsko bit. V lokalnih političnih razpravah se je, na primer, spet prikazal fantazmagorični plinski terminal, ki ga v Kopru nikoli ne bo. Koprski mestni svetniki so na podlagi nepotrjenih študij in nesprejetih odločitev – na podlagi govoric, torej – sklenili, da mora župan pripraviti pobudo o spremembi državnega prostorskega načrta za Luko Koper. Kako in kaj naj bi spremenili, bodo razpravljali najmanj do lokalnih volitev. Težko je namreč skriti okoliščino, da se je razprava začela po nastopu nove vlade in dobre tri mesece pred lokalnimi volitvami. Morda bodo razprave pokazale, da pristanišče čez pet let res ne bo več potrebovalo ...