Ni problem sovražni govor, temveč sovraštvo

Če pogledamo sedanjo politično in družbeno dinamiko Slovenije, je zanjo značilna skoraj popolna brezidejnost, priča smo zgolj suho birokratskemu upravljanju distanciranih elit in srditim ideološkim kanonadam, ki so vezane skoraj izključno na tako imenovano polpreteklo zgodovino. Kar se tiče diskurza pa je ta res na zelo nizki ravni, pri čemer pravzaprav ni pomemben tako imenovani sovražni govor, o katerem se toliko razpravlja, ta je zgolj simptom, problem je neizmerno sovraštvo, ki se je neobvladljivo razraslo. In kar je najhuje, v vsem tem neizmernem sovražnem besedičenju ni mogoče zaslediti niti kančka domiselnosti, lucidnosti, zanimivih konstatacij, ironičnih observacij z inteligentnim humorjem, da o popolnem umanjkanju retoričnih bravur niti ne govorimo.