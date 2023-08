Ni strategije o ključni strateški temi

V nadaljevanju preberite:

Spodbudne besede in velikopotezne napovedi, ki jih bomo gotovo slišali na okroglih mizah kmetijsko-živilskega sejma Agra, predvsem tistih v organizaciji ministrstev, ne bodo zadoščali za izboljšanje slabe kondicije kmetijstva, ki se kaže tudi v nizki stopnji samopreskrbe s sadjem, zelenjavo in drugimi živili, ki podpirajo naše zdravje, a jih pridelamo (in pojemo) premalo. Delni vzrok za to je, da se kmetijska politika že več mandatov izvaja brez jasnega strateškega načrtovanja, kaj hočemo doseči in kako. V bojazni pred novimi kmečkimi upori ustreže predvsem tistim, ki so najglasnejši, to pa ne pomeni nujno povečanje prehranske suverenosti.