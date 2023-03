Nihče se jim – oprostite, nam – ne prikloni

V nadaljevanju preberite:

Pri tem je ključno, da Dušan Merc še zdaleč ni edini, ki goji in spodbuja ignoranco do del sodobnih avtoric in avtorjev – in vse dokler bomo tovrstnim posameznikom odmerjali javni prostor ter podarjali odločevalske funkcije, vse dokler bomo ob tovrstnih potezah le zamahnili z roko, češ takšni pač so in pusti, ni važno, je vsako negodovanje, kako bralci ne posegajo po knjigah ter kako omalovaževalen je odnos do slovenske (sodobne) umetnosti, ne le odveč, temveč hinavsko.