Zastareli pristop ne nagovarja več širšega občinstva

Organizator koncertov klasične glasbe Niko Houška pojasnjuje, da se občinstvo klasične glasbe opazno stara, mlade pa zastareli pristop preprosto ne nagovarja. Za ta namen so v sodelovanju s Kinom Šiška predstavili cikel koncertov (Ne)Klasično, ko bodo klasično glasbo izvajali na modernem odru dvorane Katedrala, ki je opremljen z najrazličnejšo odrsko tehniko, od luči do ozvočenja, kar bodo s pridom izkoristili. Obenem bo klasični glasbi prisluhnilo občinstvo, ki se težko prestavi v tradicionalno koncertno dvorano. Prišlo bo do stika dveh svetov.