Nismo v recesiji, prav daleč od nje pa tudi ne

Državni statistiki so objavili težko pričakovane podatke o gibanju BDP od julija do septembra, ki kažejo na 0,2-odstoten gospodarski upad na četrtletni ravni in zelo zmerno, nekoliko več kot odstotno rast pri medletnih primerjavah.

Kaj bo sledilo, če bo četrtletna rast negativna tudi v zadnjem trimesečju? Kaj zdaj poganja slovenski gospodarski stroj? Zakaj ljudje manj trošijo in več varčujejo?