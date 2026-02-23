  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Zahodne države vlečejo niti, Slovenija med zmagovalci

    Z zaključno slovesnostjo v znamenitem amfiteatru v Veroni so spravili pod streho 25. zimske olimpijske igre.
    Smučarska skakalka Nika Prevc je takole vihtela zastavo na prvi večer letošnjih olimpijskih iger. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Galerija
    Smučarska skakalka Nika Prevc je takole vihtela zastavo na prvi večer letošnjih olimpijskih iger. FOTO: Javier Soriano/AFP
    Jernej Suhadolnik
    23. 2. 2026 | 05:00
    2:55
    A+A-

    Z zaključno slovesnostjo v znamenitem amfiteatru v Veroni so spravili pod streho 25. zimske olimpijske igre, ki so v zadnjih tednih žele interes ljubiteljev spektakla in zimskih športnih panog.

    image_alt
    Predsednik FIS jasen: Družina Prevc je svetovna zgodba o uspehu

    Kako se je odrezala Slovenija? Odvisno od zornega kota gledanja proti Cortini, Milanu in predvsem Predazzu. Smučarski skakalci so namreč zrežirali identičen podvig kot pred štirimi leti v Pekingu – dve zlati kolajni ter po ena srebrna in bronasta –, za kar jim lahko le čestitamo. »Manjka« učinek smučarjev in deskarjev, ki so na Kitajskem prispevali tri kolajne; »alpinci« nazadujejo iz leta v leto, njihov rezultatski polom je bil pričakovan.

    Slovenija po tem merilu v družbi zmagovalk

    Na severu Italije je tekmovalo 2871 športnikov iz 92 držav, 29 reprezentanc najdemo v tabeli kolajn. Norveška kotira na vrhu tako po številu odličij (41) kot po kovinah zlate barve (18). Dvomilijonska Slovenija je pristala na spodobnem 17. mestu (2-1-1), kar je dve mesti nižje kot pred štirimi leti (2-3-2), toda še vedno odlično: le športniki iz razvitih (ali največjih) držav osvajajo kolajne na zimskih olimpijskih igrah. Slovenija je torej po tem merilu v družbi zmagovalk, v večini članic t. i. zahodnega sveta.

    image_alt
    »Olimpijske igre? Ne, hvala«, je odmevalo v Veroni (FOTO)

    Zdi se, kot da so prav države iz zahodnega miljeja znova vzele vajeti olimpijskih iger v svoje roke. Potem ko je »morala« v času ene najhujših borznih in gospodarskih kriz organizirati olimpijske igre Kitajska (2008) in so se »zahodne« države odrekle tudi večini naslednjih stroškovno nezaželenih iger, je bilo podobno v obdobju pandemije koronavirusa, ko sta se soočili z velikimi izzivi Japonska (2020/21) in znova Kitajska (2022), že prej v vmesnih letih Brazilija, Rusija in Južna Koreja.

    Zdaj, ko je trg preplavljen s poceni denarjem, bodo igre spet doma
    na »zahodu«.

    Zdaj, ko je trg preplavljen s poceni denarjem (posledica večletnih ukrepov, kot sta helikopterski denar in kvantitativno sproščanje), bodo igre spet doma na »zahodu«, torej bomo med zmagovalci nekako posredno tudi Slovenci. Po koncu pandemije sta namreč organizirali spektakla Francija (2024) in Italija (letos), določeni so tudi naslednji, in sicer Los Angeles 2028, francoske Alpe 2030, Brisbane 2032 in Salt Lake City 2034, leta 2038 bo najbrž Švica.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

    Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    olimpijske igresmučarski skokiMilano Cortina 2026SlovenijaTema dneva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Kako rešiti enega največjih izzivov zdravstva?

    Prava mešanica motivacije in financ je nujna, hkrati pa moramo vsaj delno spremeniti sistem.
    23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prehranska varnost:

    VIDEO: Država bo vlagala v prehranske verige

    Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić v podkastu o prehranski varnosti.
    Nejc Gole 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Urban Future

    Napake največ naučijo pri urejanju mest, dobre prakse bolj malo

    Konferenca, ki temelji na razpravah o spodrsljajih v upravljanju mest, konec marca prihaja v Ljubljano.
    Borut Tavčar 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avti cenejši, a brez goste mreže polnilnic jim grozi zastoj

    Študija: Električnih vozil, tudi cenejših, bo v EU več, a jim mora slediti infrastruktura – Evropski problem je proizvodnja baterij
    Gašper Boncelj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Volitve 2026

    (SATIRA) Janez in problem volilne dvogrbe kamele

    Sestava Logarjeva koalicije je težja od problema prevoza koze, zeljnate glave in volka s čolnom čez reko.
    Boris Šuligoj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Urban Future

    Napake največ naučijo pri urejanju mest, dobre prakse bolj malo

    Konferenca, ki temelji na razpravah o spodrsljajih v upravljanju mest, konec marca prihaja v Ljubljano.
    Borut Tavčar 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avti cenejši, a brez goste mreže polnilnic jim grozi zastoj

    Študija: Električnih vozil, tudi cenejših, bo v EU več, a jim mora slediti infrastruktura – Evropski problem je proizvodnja baterij
    Gašper Boncelj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Volitve 2026

    (SATIRA) Janez in problem volilne dvogrbe kamele

    Sestava Logarjeva koalicije je težja od problema prevoza koze, zeljnate glave in volka s čolnom čez reko.
    Boris Šuligoj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo