Zahodne države vlečejo niti, Slovenija med zmagovalci

Z zaključno slovesnostjo v znamenitem amfiteatru v Veroni so spravili pod streho 25. zimske olimpijske igre, ki so v zadnjih tednih žele interes ljubiteljev spektakla in zimskih športnih panog.

Kako se je odrezala Slovenija? Odvisno od zornega kota gledanja proti Cortini, Milanu in predvsem Predazzu. Smučarski skakalci so namreč zrežirali identičen podvig kot pred štirimi leti v Pekingu – dve zlati kolajni ter po ena srebrna in bronasta –, za kar jim lahko le čestitamo. »Manjka« učinek smučarjev in deskarjev, ki so na Kitajskem prispevali tri kolajne; »alpinci« nazadujejo iz leta v leto, njihov rezultatski polom je bil pričakovan.

Slovenija po tem merilu v družbi zmagovalk

Na severu Italije je tekmovalo 2871 športnikov iz 92 držav, 29 reprezentanc najdemo v tabeli kolajn. Norveška kotira na vrhu tako po številu odličij (41) kot po kovinah zlate barve (18). Dvomilijonska Slovenija je pristala na spodobnem 17. mestu (2-1-1), kar je dve mesti nižje kot pred štirimi leti (2-3-2), toda še vedno odlično: le športniki iz razvitih (ali največjih) držav osvajajo kolajne na zimskih olimpijskih igrah. Slovenija je torej po tem merilu v družbi zmagovalk, v večini članic t. i. zahodnega sveta.

Zdi se, kot da so prav države iz zahodnega miljeja znova vzele vajeti olimpijskih iger v svoje roke. Potem ko je »morala« v času ene najhujših borznih in gospodarskih kriz organizirati olimpijske igre Kitajska (2008) in so se »zahodne« države odrekle tudi večini naslednjih stroškovno nezaželenih iger, je bilo podobno v obdobju pandemije koronavirusa, ko sta se soočili z velikimi izzivi Japonska (2020/21) in znova Kitajska (2022), že prej v vmesnih letih Brazilija, Rusija in Južna Koreja.

Zdaj, ko je trg preplavljen s poceni denarjem, bodo igre spet doma

na »zahodu«.

Zdaj, ko je trg preplavljen s poceni denarjem (posledica večletnih ukrepov, kot sta helikopterski denar in kvantitativno sproščanje), bodo igre spet doma na »zahodu«, torej bomo med zmagovalci nekako posredno tudi Slovenci. Po koncu pandemije sta namreč organizirali spektakla Francija (2024) in Italija (letos), določeni so tudi naslednji, in sicer Los Angeles 2028, francoske Alpe 2030, Brisbane 2032 in Salt Lake City 2034, leta 2038 bo najbrž Švica.