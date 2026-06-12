NLB proti Elonu Musku

Če bo NLB skladom uspelo zapolniti izdajo, bo to največja prva javna ponudba delnic v Sloveniji do zdaj.

Javna ponudba delnic Spacexa in nepremičninskega sklada NLB imata le dve skupni točki: gre za javni ponudbi in obe predstavljata določeno prelomnico za vlagatelje. Ameriške finančne trge je prevzel val javnih ponudb delnic velikih tehnoloških podjetij, ki prihodnost vidijo v umetni inteligenci. Poleg Spacexa letos na borzo z javno ponudbo delnic prihajata tudi OpenAI in Anthropic. Večini so vrednosti teh družb nepredstavljive. Že zdaj najbogatejši zemljan Elon Musk bi lahko postal prvi svetovni bilijonar. Za primerjavo, premoženje gospodarskih družb v Sloveniji po podatkih Ajpesa znaša okoli 150 milijard evrov, in če bi bile vse družbe na borzi, bi bile vredne (merjeno čez palec) približno 80 milijard evrov. A vsebinsko gre za izjemno veliko razliko vrednotenja. Vrednost borznih družb na ...