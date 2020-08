Nočna mora iz Knina

Ob zvonovih kninskih cerkva in zvokih hrvaške himne so danes ob 9.43 na srednjeveški kninski trdnjavi izobesili velikansko hrvaško zastavo. Tako so simbolno zaznamovali čas, ko so hrvaški vojaki vstopili v Knin med operacijo Nevihta avgusta 1995. Zvonovi so oznanili tudi začetek osrednje slovesnosti ob hrvaškem dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter ob 25. obletnici vojaške operacije Nevihta.Operacija Nevihta po četrt stoletja še kar povzroča iskrenje med Hrvaško in Srbijo. Tudi letos brez tega ni šlo. Le s to razliko, da srbski predsednik Aleksandar Vučić tokrat ni posegel, tako kot pred leti, po primerjavi s ...