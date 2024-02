Kaj vse bi bilo treba spremeniti po incidentu v Prekmurju

Incident med nogometno tekmo Mure in Maribora, v katerem so jo skupili nekateri domači nogometaši, člani strokovnega štaba in mladoletni fant, je poenotil Slovence, ki zahtevajo neizprosen odziv Nogometne zveze Slovenije (NZS), policije in tožilstva. Pričakovan je tudi odziv navijaške skupine iz štajerske metropole, katere član je »pozabil«, da ni zašel na soško fronto, ampak na nogometno tekmo v Murski Soboti. Več tisoč ljubiteljev čudovite igre z žogo, med katerimi so prevladovali mladi fantje in dekleta, je pričakovalo praznik športa, kakršnega znajo pričarati le Prekmurci, dobili pa so uničen konec tedna v režiji pridaničev, ki predstavljajo sramoto za prave podpornike športa.

Treba je odkriti odgovorne za strahopetno potezo

Če odmislimo dejstvo, da je šlo v kontekstu podpiranja ekipe za neumno odločitev navijačev – Maribor je bil blizu zmage, zdaj bi lahko ostal brez nje –, ki so prekinili derbi v zanje najmanj koristnem obdobju, gre za dogodek, ki bi ga morali obsoditi vsi, pristojni pa primerno sankcionirati.

Poiskati je treba vzrok za pojavljanje skupin, ki iščejo pozornost na nepravi način. To bo najtežje, nogomet je namreč le ogledalo družbe.

Treba je odkriti odgovorne za strahopetno potezo, s katero so ogrozili življenja mladih ljudi, bedakom vseh barv pa poslati sporočilo – vedeti morajo, kaj jih čaka v primeru podobnih ekscesov. Drugič, enoten odziv politike in nogometne družine je dal pristojnim polni mandat za spremembo zakonodaje. Če potrebujejo pomoč, naj jo poiščejo v soseščini ali v Angliji; ta je konec 80. let s stadionov učinkovito spravila huligane, ki so bili strah in trepet otoških in evropskih mest. Od NZS in slovenske vlade upravičeno pričakujemo, da bosta našli pravo pot do nujnih sprememb. Odziv obeh predsednikov vliva upanje, da bo res tako in da večina na športnih prireditvah ne bo talec manjšine.

Tretjič, a ne nazadnje: poiskati je treba vzrok za pojavljanje skupin, ki iščejo pozornost na napačen način. To bo najtežje, toda treba je začeti, nogomet je bil namreč vedno ogledalo družbe. To je pomembno v letu, ko bo Slovenija prvič po 24 letih igrala na evropskem prvenstvu. Ne gre za to, da bodo dejanja njenih navijačev v Nemčiji na očeh svetovne javnosti, gre predvsem za to, da si nihče ne želi reprize tovrstnih dogodkov v množici 50.000 navijačev.