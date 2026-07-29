Vračanje k Homerju

Veliko ljudi si je v teh dneh že ustvarilo mnenje o Nolanovi Odiseji, pa če so si jo ogledali ali ne. Njena vseprisotnost – zaradi proračuna, slavnega režiserja in ekranizacije stebra zahodne književnosti – bo morda koga še dodatno spodbudila k ogledu ali pa ga od nje celo odvrnila. Čeprav si jo je baje najbolje ogledati v dvorani Imax in sta nam najbližji tisti v Zagrebu in Gradcu, je epski spektakel v »običajne« slovenske kinodvorane v dveh tednih od premiere pritegnil že več kot 50.000 obiskovalcev, v njihove blagajne pa prinesel že približno pol milijona evrov. Da ima o Odiseji mnogo ljudi mnenje in ga tudi javno deli, tudi če niso strokovno podkovani v filmu, zgodovini in književnosti, ni nujno slabo. Pomagajo uvidi tistih, ki vedo več. Poleg tega tovrstni fenomeni vzbujajo ...