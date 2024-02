Normalizacija vojnih zločinov

V nadaljevanju preberite:

Izraelsko kolektivno kaznovanje Palestincev za Hamasova grozodejstva je letvico brutalnosti nasilja, ki ga širša mednarodna skupnost v najboljšem primeru pospremi le z ostrimi mnenji, a brez kakršnegakoli ukrepa, premaknila najvišje v zadnjih desetletjih.

Skoraj 30.000 mrtvih. Med njimi 12.600 otrok. Okoli 8000 ljudi je pogrešanih – ujeti so med ruševinami Gaze, ki jo je izraelska vojska spremenila v požgano zemljo. 68.000 ranjenih. 17.000 sirot. 85 odstotkov prebivalstva Gaze je moralo zaradi izraelskih napadov zapustiti svoje domove. 1,4 milijona ljudi je zgoščenih v peklu brezizhodne Rafe. 90 odstotkov otrok, mlajših od petih let, je podhranjenih. Proporcionalno daleč največja količina uporabljenega streliva, bomb in raket v 21. stoletju. Polovica vseh zgradb v Gazi je porušenih. Na ducate bombardiranih šol in bolnišnic. Z naskokom največ ubitih novinarjev in humanitarnih delavcev v kateremkoli modernem konfliktu. Popolno okoljsko opustošenje. Celostna dehumanizacija Palestincev. Stopnjevanje nasilja na okupiranem Zahodnem bregu.