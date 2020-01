Nov krog arbitražnega vrtiljaka

Razplet tožbe proti Hrvaški glede arbitraže je bil udarec strategiji, za katero se je odločila vključena slovenska stroka, politika in diplomacija.Pričakovanja, da bo Sodišče EU svoje pristojnosti razumelo široko in nato ugotovilo hrvaške kršitve evropskega prava, se niso izpolnila. Izbor sodne instance v Luxembourgu za poskus urejanja zadeve se je pokazal za napačno presojo.To samo po sebi ni polomija. Ker se evropska komisija, ki je pred več kot desetletjem botrovala arbitražnemu sporazumu, ni hotela vpletati in uporabiti vzvodov za pritisk na Hrvaško, je bil poskus na Sodišču EU ena od razpoložljivih poti. Ne glede na ...