    PREMIUM   D+   |   Komentarji

    Nova delitev sveta

    Si lahko predstavljamo vojaški spopad med ZDA in Evropsko unijo na Grenlandiji?
    Grenlandija. FOTO: Boštjan Videmšek/Delo
    Galerija
    Grenlandija. FOTO: Boštjan Videmšek/Delo
    Boštjan Videmšek
    15. 1. 2026 | 15:20
    15. 1. 2026 | 15:33
    2:45
    Ko sem pred kratkim na Grenlandiji ljudi spraševal, ali bi pod kakršnimikoli pogoji sprejeli, da bi njihov otok prišel pod upravo Združenih držav, so tej možnosti, ki postaja vse bolj realna, vsi moji sogovorniki odločno nasprotovali. Vprašanje se jim je zdelo celo blago neresno. Zdelo se jim je namreč nepredstavljivo, da bi lahko (katerakoli) velesila tukaj in zdaj krenila v kolonialni pohod in si prisvojila največji otok na svetu.

    Še posebno zato, ker si velika večina Grenlandcev želi neodvisnost; svojo lastno državo. Toda na ulicah Nuuka je bilo že konec avgusta lani mogoče opaziti kar nekaj ameriških »izvidnikov«: štiri so danske oblasti priprle in na zagovor poklicale ameriškega odpravnika poslov v Köbenhavnu. Tudi danska vojska je svojo (vidno) prisotnost na svoji kolonialni posesti, kjer so velikanska naravna bogastva, opazno povečala.

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Grenlandija

    Grenlandija, epicenter nove hladne vojne

    Geopolitična vročica na severu narašča. Grenlandija je v njenem središču. Na Arktiki poteka nov val kolonizacije.
    Boštjan Videmšek 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump ustavil izdajanje vizumov za prebivalce 75 držav

    Minnesota, kjer se stopnjujejo napetosti zaradi posredovanja službe za priseljevanje in carine ICE, prerašča v center obračunavanj med desnico in levico.
    Barbara Kramžar 15. 1. 2026 | 04:36
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    GrenladnijaDanskaDonald Trump

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

