Nova delitev sveta

Ko sem pred kratkim na Grenlandiji ljudi spraševal, ali bi pod kakršnimikoli pogoji sprejeli, da bi njihov otok prišel pod upravo Združenih držav, so tej možnosti, ki postaja vse bolj realna, vsi moji sogovorniki odločno nasprotovali. Vprašanje se jim je zdelo celo blago neresno. Zdelo se jim je namreč nepredstavljivo, da bi lahko (katerakoli) velesila tukaj in zdaj krenila v kolonialni pohod in si prisvojila največji otok na svetu.

Še posebno zato, ker si velika večina Grenlandcev želi neodvisnost; svojo lastno državo. Toda na ulicah Nuuka je bilo že konec avgusta lani mogoče opaziti kar nekaj ameriških »izvidnikov«: štiri so danske oblasti priprle in na zagovor poklicale ameriškega odpravnika poslov v Köbenhavnu. Tudi danska vojska je svojo (vidno) prisotnost na svoji kolonialni posesti, kjer so velikanska naravna bogastva, opazno povečala.