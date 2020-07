Nova koalicija naj preseka sramoto

Prvi minister Janša je te dni v Bruslju svojo zlorabo države dvignil na raven uradnosti. Po vseh verodostojnih informacijah, ki jih je povzel tudi relevantni tuji tisk, se je Slovenija zaradi njega poleg Madžarske in Poljske znašla na zemljevidu srednjeevropskih držav, ki nasprotujejo zvezi med načelom vladavine prava in razrezom evropskega proračuna oziroma kriznim finančnim načrtom zaradi posledic pandemije.Načelo vladavine prava je eno najmočnejših in najbolj temeljnih načel od teh, ki sestavljajo EU. Je hkrati temeljno načelo, ki nacionalne demokracije dela demokratične in urejene. Slovenija je od lastnega predsednika ...