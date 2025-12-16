Nova kriza Evrope

Gostitelj berlinskih pogovorov o miru Friedrich Merz je bil konec tedna jasen: pax americana, kot smo ga poznali dolga desetletja, je končan. V prizadevanjih za mir v Ukrajini imajo sicer glavno vlogo ZDA, Donald Trump in njegova odposlanca, a posledice razpleta – kakršenkoli že bo – bo močno občutila stara celina.

Kriza, ki je nastala, je še bolj eksistencialna od prejšnjih. Na kocki je tudi varnost .Oslabljena Evropa se tudi zaveda, da Ukrajina lahko dobi trdna varnostna jamstva samo, če bodo vanje vključene ZDA. Stara celina si brez ameriškega dežnika ne more zagotoviti niti svoje varnosti.