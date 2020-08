Nove fronte hladnejše vojne

Slovenija se je odločila prav, da je z Združenimi državami Amerike podpisala izjavo o varnosti omrežij 5G. To je že storila vrsta drugih držav, vnema za sodelovanje s kitajskimi tehnološkimi velikani se hladi tudi pri številnih drugih. Nova generacija mobilne telefonije bo povezala in avtomatizirala naše domove, šole, zdravstvo, izobraževanje, kmetijstvo, proizvodnjo, promet in še marsikaj, nobena demokratična država pa noče prepustiti ključa do vsega tega tistim, ki po orwellovsko nadzorujejo lastne državljane.Ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki je med turnejo po nekaterih vzhodno- in srednjeevropskih državah ...