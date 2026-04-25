Nove zmogljivosti vzbujajo pomisleke

Država se mora spoprijeti s premislekom, kdo bo v prihodnosti reševal kibernetske napade ter druge težave slovenskih organizacij in javnih subjektov.

V zgodovini človeštva je strah pred stroji prisoten že dobri dve stoletji. Tudi skepsa pred umetno inteligenco (UI) ni novost – le da razvoj vsakih nekaj mesecev odpre novo pandorino skrinjico. Če je pred pol leta glavni strah predstavljal digitalni ponaredek ljudi, njihovih obrazov, besed in sporočil, se je to pomlad planet zdrznil pred sposobnostmi testne različice claude mythos, ki avtomatizirano odkriva ranljivosti v strojni in programski opremi. »Zmogljivosti, zaradi katerih je model dragocen za obrambne namene, bi ob širši dostopnosti zaradi dvojne narave uporabe lahko pospešile napadalno izkoriščanje,« se nevarnosti zavedajo avtorji modela iz podjetja Anthropic. Tveganja ostajajo nizka, ugotavljajo ustvarjalci. So pa že zdaj visoka za tiste slovenske spletne strani, ki niso ...