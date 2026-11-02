Novi red tudi po Donaldu Trumpu

Volitve so interna zadeva držav in druge države se v volitve ne smejo vmešavati, kaj šele finančno ali kako drugače vplivati na izid. Pri pomembnejših državah se dogaja, da imajo volitve širši, regionalni, celo globalni pomen.

Za Evropo je, denimo, pomembno, kaj se na volilni dan zgodi v Nemčiji, mogoče Franciji, manj pomembno je, kaj se zgodi na Portugalskem ali v Sloveniji. V nasprotju pa imajo ameriške volitve globalni pomen.

Če sodimo po stavnih razmerjih na napovedni platformi Polymarket, je demokratska večina v obeh domovih najverjetnejši izid ameriških volitev. Ali se bo napoved uresničila, bomo še videli, je pa jasno, da se bo ameriški politični in volilni zemljevid prerisal na novo.

Zdi se, da bodo ameriške vmesne volitve začetek konca obdobja Donalda Trumpa. Simbolično in najbrž tudi dejansko bo po volitvah njegov politični status ranljiv in začelo se bo odštevanje časa do konca njegovega mandata. Njegova vladavina je ustaljeni svetovni red spravila v kaos ter paradoksalno zmanjšala globalni pomen in vlogo v ZDA. Nedotakljivost meja, trgovinska liberalizacija in normalnost so le še bled spomin, zamenjale so jih vojne, ozemeljske zahteve, carine in hujskaštvo.

Za ves svet bi bilo koristno, če bi se združila prizadevanja za mir in bi se cene energentov vrnile v koridorje, ki ne povzročajo inflacije, žalostne carinske vojne pa bi ukinili in retoriko vrnili na raven, ki smo jo nekoč poznali. Se pa postavlja vprašanje, ali je vrnitev reda, kakršnega smo poznali, mogoča oziroma smiselna?

Med velesilami je Kitajska vse bolj suverena in svet razume kot priročni trg za svoje izdelke, hkrati pa mednarodni trg stiska z dobavami magnetov iz redkih zemelj. Kitajska se svojim prednostim ne bo odrekla kar tako, nasprotno – zdi se, da jih bo začela še bolj izkoriščati. Hitro se razvija tudi Indija in bo kmalu tretje največje gospodarstvo.

Države v Zalivu svojo vlogo pri dobavi nafte izgubljajo, naftovodi bodo Hormuško ožino obšli, pri nafti pa bodo začela veljati nova pravila. Je ob vsem tem mogoča vrnitev starih časov? Ne, po koncu drugega mandata Donalda Trumpa se bo bržkone vzpostavil nov svetovni red, upajmo, da boljši od stanja, kakršno imamo.