Novi svetovni red po Janševi doktrini

Oster obrat slovenske zunanje politike pod vlado Janeza Janše je bil dokončno uresničen na srečanju svetovnih voditeljev ob 81. zasedanju generalne skupščine OZN ta teden v New Yorku. Da četrta vlada Janeza Janše zapušča evropski okvir kot temeljno orientacijo ter zunanjo politiko veže na os Washington–Tel Aviv, smo zapisali že na začetku meseca ob letošnjem Blejskem strateškem forumu, kompasu slovenske zunanje politike.

In tudi to, da gre za trd premik od multilateralizma k interesno in ideološko obarvanim bilateralnim odnosom. Iz letošnjega Janševega kritičnega gostovanja na sedežu OZN bosta v spominu ostali dve stvari: povabilo, bolje rečeno priprošnja, svojemu političnemu vzorniku in ideološkemu kompanjonu Donaldu Trumpu, da obišče Slovenijo; drugi dogodek pa je pričakovano srečanje z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem, ki je Janšo prijazno povabil v Izrael.