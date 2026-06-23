Kako bodo Cankarjeve Hlapce obravnavali ideološko nevtralno?

»Oko mojega spomina seže daleč, prav do tretjega leta moje dobe. Pogorela nam je hiša in obubožali smo docela. Mi otroci, kolikor nas je bilo, smo se igrali na vrhu pri Sveti Trojici. Pod večer je bilo, sonce je sijalo milo in toplo. Spodaj je bila Vrhnika že vsa v senci. 'Joj!' je vzkliknila sestra. Zgrabila me je za roko in tekla. Jaz, neroden v nogah, sem kolobaril za njo ter se prevračal nizdol po kamenju in spolzki travi. Silen dim je obsenčil nebo. Presekal ga je navpikoma sijajen plamen, slok in visok. V ta prelepi plamen je zaklenjen moj spomin, ni ga več …«

To je delček iz Mojega življenja Ivana Cankarja. Daljši odlomek je bil v osnovnošolskem Drugem berilu iz leta 1960. Torej za otroke, stare osem let. Enako stari otroci so letos precej porazno odpisali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v tretjem razredu, kjer so brali pravljico o kralju in njegovih treh sinovih. Brali smo komentarje, da je bilo besedilo zanje pretežko.