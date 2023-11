Novi vetrovi ne jamčijo prevetritve

Golobova vlada je od prihoda na oblast junija lani poudarjala, da bo prednostna naloga zdravstvo. Januarja je sledil koalicijski vrh, na katerem so le še potrdili, kako resno mislijo z zdravstvom. Danes, več mesecev pozneje, smo glede tega tam, kjer smo bili. V izvajanje interventnega zakona, ki čakalnih vrst ni skrajšal, smo vlili dobrih sto milijonov, na horuk oziroma zaradi zmanjševanja podpore vladi – to je javno potrdila tudi poslanka vladajočega Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek – je bila sprejeta ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer finančni učinek še ni povsem jasen, pa tudi jasno še ni, kako bo urejeno pobiranje prispevka za nekatere skupine.

Zaradi vsega tega smo pri spremembah v zdravstvu pravzaprav naredili še korak stran od izhodiščne točke. Realizacija časovnice, ki je bila pri uvajanju sprememb v zdravstvu začrtana na januarskem koalicijskem vrhu, je padla, saj je vmes padel tudi minister Danijel Bešič Loredan.

A s prihodom nove ministrice je zapihal nov veter. Da v zadnjem času s Štefanove piha nekoliko toplejši, je zaznala tudi direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar. Vprašanje pa je, ali bo ta pojav prinesel tudi nujno prevetritev zdravstvenega sistema. Za zdaj nič ne kaže, da se bo zgodilo kaj drastičnega, bolj se zdi, da se želijo umiriti razgrete strasti.

To se je zdaj pokazalo tudi s tem, da je bil zakon o ZZZS, ki naj bi bil izhodiščna točka reforme, in je zaradi napovedanih strukturnih sprememb povzročil veliko vroče krvi, zdaj tudi uradno pospravljen v predal. Upravni odbor in skupščina ostajata nespremenjena.

Nova ministrica res nima čarobne paličice, da bi v času, ki ga še ima, lahko izpeljala vse načrtovane spremembe. Da je to, da je funkcijo prevzela sredi mandata, velika cokla, se zaveda tudi sama. A ta velika cokla ljudi, ki bi po številnih obljubah radi videli tudi kakšen rezultat, ne zanima.

Ministrica bo morala za začetek čim prej poskrbeti za sprejetje interventnega zakona, ki ureja tudi nekatera pravila o novem obveznem prispevku, in za ureditev ločenega plačnega stebra za zdravstvo.