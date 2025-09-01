Nujen družbeni dogovor za skupni cilj

V nadaljevanju preberite:

Vrednote so v vsaki zdravi skupnosti razpršene, vendar v zrelih družbah dosežejo kohezijo pri reševanju najpomembnejših tem. Psihologinja Katja Katarina Hleb pojasnjuje, da mora slovenska družba napredovati s stopnje zavesti, na kateri je pomembno, »kdo je naš in kdo ni«, na stopnjo, ko bomo sicer lahko imeli različna mnenja, a se bomo sposobni tudi dogovoriti o ključnih družbenih vprašanjih. Povedano drugače, slovenska družba mora najti najmanjši skupni imenovalec, v katerem se lahko najdemo vsi. Ta imenovalec bi moral biti svetla prihodnost za nas in naše otroke.